Волжанину грозит десять лет за разбой и угрозу холодным оружием

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-20T12:56:43+03:00

Он напал на своего приятеля

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Уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия» возбудили в отношении 34-летнего жителя Волжского. 18 июля мужчина вместе с друзьями распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, один из присутствующих озвучил идею продать телефон другого. Последовал отказ, на что подозреваемый отреагировал крайне агрессивно.

- Не собираясь отказываться от своей идеи, подозреваемый приставил к телу потерпевшего нож и потребовал отдать мобильник. Отдав свое имущество, заявитель отправился домой и вызвал стражей порядка. Сумма причиненного ущерба составила около 27 тысяч рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Нож и мобильный у нападавшего отняли. Имущество вернули 34-летнему потерпевшему. Теперь мужчине грозит до десяти лет колонии. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU