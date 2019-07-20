Под Волгоградом школьник на машине отца сбил 4-летнего малыша

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-20T11:22:19+03:00

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Вечером 19 июля в одну из больниц Волгограда экстренно госпитализировали четырехлетнего малыша. У него было множество травм. Как сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ребенка сбила машина. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшему, а сотрудники полиции установили обстоятельства аварии.

Выяснилось, что около семи часов вечера в хуторе Колободов Фроловского района 14-летний подросток без спроса взял машину отца. Он решил покататься на «девятке» по местности, при этом не имея необходимых навыков вождения и не зная правил дорожного движения. В это время маленький ребенок гулял за двором. Школьник разогнался, а малыш выбежал на проезжую часть.

По факту происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний, организована проверка, а с подростком обязательно проведут профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU