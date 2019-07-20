Волгоградка поверила в компенсацию за «МММ» и лишилась более 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-20T10:24:58+03:00

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Снова жители Волгоградской области страдают от рук мошенников. За сутки три человека отдали аферистам почти восемьсот тысяч рублей. Большой суммы денег лишилась 70-летняя пенсионерка из Волжского. Женщине пообещали компенсировать потери от вклада в организацию «МММ», но это стоило немалых средств – 611 тысяч.

- Для возврата денег, по словам звонившего, необходимо было оплатить комиссию и услуги специалистов. Женщина оформила кредит и заняла у знакомых более полумиллиона рублей, которые вместе со своими денежными средствами перевела на счет мошенников, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

63-летняя волгоградка, работавшая сторожем в детском саду, отдала преступникам 130 тысяч рублей. Она повелась на схему о подозрительном переводе с ее карты и передала обманщикам данные. Так же попался 35-летний бизнесмен из Дзержинского района Волгограда. Он лишился 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU