Под Волгоградом в столкновении двух легковушек пострадали дети 8 и 15 лет
Сразу двое детей стали жертвами аварии, которая произошла в Октябрьском районе Волгоградской области накануне. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, ДТП случилось 19 июля около трех часов ночи. На 100-ом километре трассы «Волгоград-Котельниково» ехали «Лада» из Чувашской Республики и «Рено Симбол» с астраханскими номерами. Автомобили не смогли разъехаться на трассе. Кто именно спровоцировал столкновение, выясняют сотрудники полиции.
На место приехали врачи. Пострадали пассажиры обеих машин. В числе госпитализированных есть несовершеннолетние.
- В результате ДТП с различными травмами в больницу Волгограда доставлены водитель и двое пассажиров из автомашины «Рено», среди которых 8-летний ребенок, а также 15-летний подросток-пассажир из автомашины «Лада», - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.
По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU