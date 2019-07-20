2019-07-20T09:53:41+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в столкновении двух легковушек пострадали дети 8 и 15 лет

Один из водителей также попал в больницу
Юлия Данильченко
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Дети находятся в больнице.Дети находятся в больнице.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Сразу двое детей стали жертвами аварии, которая произошла в Октябрьском районе Волгоградской области накануне. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, ДТП случилось 19 июля около трех часов ночи. На 100-ом километре трассы «Волгоград-Котельниково» ехали «Лада» из Чувашской Республики и «Рено Симбол» с астраханскими номерами. Автомобили не смогли разъехаться на трассе. Кто именно спровоцировал столкновение, выясняют сотрудники полиции.

На место приехали врачи. Пострадали пассажиры обеих машин. В числе госпитализированных есть несовершеннолетние.

- В результате ДТП с различными травмами в больницу Волгограда доставлены водитель и двое пассажиров из автомашины «Рено», среди которых 8-летний ребенок, а также 15-летний подросток-пассажир из автомашины «Лада», - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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