Из-за риска пожаров в Волгоградской области ограничен въезд в леса до 8 августа

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-20T08:36:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области решили продлить меры предосторожности с целью сократить лесные и степные пожары. До 8 августа жителям региона лучше не отдыхать на природе и воздержаться от поездок на автомобиле в лесные насаждения. Это ограничение будет действовать в период сильной жары.

Сотрудники ГУ МЧС, власти, экологи делают все возможное для профилактики ЧП в лесах. Для этого из числа спасателей сформированы группы, которые круглые сутки готовы к работе.

- Региональная диспетчерская служба круглосуточно ведет мониторинг лесопожарной обстановки и лесных пожаров. Создано более 7000 километров минерализованных полос. На границах лесных участков установлено более 600 предупредительных аншлагов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

Волгоградцам напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности, в том числе убирать мусор и не разводить костры.

ИСТОЧНИК KP.RU