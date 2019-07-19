2019-07-19T20:50:08+03:00
Звезды

Группа «УмаТурман» поздравила волгоградских металлургов с праздником

А после выступления горожан ждет дискотека
Юлия Данильченко
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Волгоградцы подпевали и танцевали.Волгоградцы подпевали и танцевали.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вечером 19 июля на площади Металлургов в Волгограде было жарко: несколько тысяч горожан пришли на концерт популярной группы Uma2rman, которая приехала в город-герой ко Дню металлурга. Музыканты раскачали волгоградцев зажигательными номерами, а солист Владимир Кристовский спускался со сцены, раззадоривая зрителей.

После часа выступлений группа поздравила волгоградских металлургов с профессиональным праздником, а потом продолжила концерт. Кстати, перед приездом Кристовский выложил в Instagram группы видео, где пригласил на концерт горожан со словами: «Ох, мама, как я рад, я улетаю в Волгоград. В этом чудном Волгограде будет все в шоколаде!» Так и вышло: все присутствующие остались довольны программой.

uma2rmanbanduma2rmanband
Группа UMA2RMAN / U2N в Волгограде: Дорогие волгоградцы, мы к вам!!!
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В десять вечера над головами гостей праздника прогремел зрелищный салют. Тех, кто не устал веселиться, ждет дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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