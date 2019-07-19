В Волгограде на «Нефтянике» столкнулись две фуры и «девятка»: один пострадавший

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-19T19:09:22+03:00

Пострадал только пассажир виновника происшествия. Мужчина попал в больницу с переломом ноги. Фото: Евгения ГУСЕВА

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ДТП случилось вечером 19 июля в Советском районе Волгограда. На проспекте Университетском столкнулись сразу два «КамАЗа» и легковушка. Из-за аварии скопилась приличная пробка. Движение на этом участке до сих пор затруднено: водителям приходится ехать 25 километров в час.

Аварию устроил 59-летний водитель «КамАЗа» из Дагестана. Он ехал в сторону Кировского района города-героя по среднему ряду. Мужчина нарушил дистанцию между другой фурой, перевозившей баллоны. Произошло столкновение. От сильного удара «КамАЗ» отбросило на «девятку», которая стояла впереди.

Пострадал только пассажир из кабины виновника происшествия. Часть "КамАЗа", где находился 59-летний мужчина, сильно разворотило. Он лишь чудом остался жив. На место приехали сотрудники полиции и врачи. Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU