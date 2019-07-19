За полгода волгоградцы совершили около двадцати тысяч преступлений

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-19T18:36:20+03:00

Полицейские области отчитались о работе за 2019 год

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Сегодня, 19 июля, в региональном Главке отчиталась о проделанной работе за первое полугодие 2019 года. Всего в Волгоградской области зарегистрировано почти двадцать тысяч преступлений, из них пятая часть относится к категории особо тяжких. Но в целом статистика стала лучше.

- В ходе коллегии отмечено сокращение общего количества совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, разбойных нападений, угонов, грабежей, мошенничеств, краж. Принятыми мерами профилактического характера удалось снизить количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, преступлений, совершенных в состоянии опьянения. – рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД.

Пристальное внимание уделили наркопреступлениям. Их в этом году выявили почти тысячу. Стражи порядка изъяли 115 килограмм запрещенных веществ и закрыли 20 наркопритонов.

ИСТОЧНИК KP.RU