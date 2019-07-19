2019-07-19T18:01:57+03:00
Происшествия

С начала года на дорогах Волгоградской области 39 велосипедистов попали в ДТП

Трое из них погибли, остальные получили травмы
Юлия Данильченко
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Статистика ужасающая: в Волгоградской области с начала 2019 года 39 велосипедистов стали участниками ДТП. Трое из них погибли. К сожалению, в их числе один ребенок. Остальные получили травмы различной степени. В 24 случаях под колесами оказались несовершеннолетние. ГАИ призывает всех владельцев двухколесного транспорта быть аккуратными на дорогах.

Во-первых, соблюдать ПДД – как велосипедистам, так и водителям. Второе – иметь защитную экипировку и светоотражающие элементы на одежде. В противном случае нарушителям грозят штрафы до полутора тысяч рублей.

- Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и в пределах пешеходных зон. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, - напоминают в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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