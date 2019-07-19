2019-07-19T17:39:40+03:00
Общество

В День города в Волжском пустят бесплатные автобусы шаттлы

Доехать до мест праздничных гуляний и обратно в День города в Волжском 27 и 28 июля 2019 можно будет на специальных автобусах [расписание бесплатных автобусов, перехватывающие парковки]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Бесплатные автобусы отвезут гостей на концерты. Фото: мэрияБесплатные автобусы отвезут гостей на концерты. Фото: мэрия
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Главные торжества и звездные концерты в честь 65-летия Волжского пройдут 27 и 28 июля 2019 года. Чтобы все желающие смогли приехать на концерты Ларисы Долиной и Димы Билана, а после вернуться домой, в эти дни в Волжском пустят бесплатные автобусы шаттлы. Парковку на улице Сталинградской и на стоянке РКЦ запретят с 19.00 27 июля по 00.00 29. А на подъездах к парку «Гидростроитель» и площади Ленина сделают перехватывающие парковки, где смогут оставить свой автомобиль волжане. Далее на концерт всех повезут на шаттлах, которые будут ходить по специальному расписанию.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, 27 июля 2019 сделают две перехватывающие парковки. Оставить машину можно будет у «Магниов» на въезде в Волжский (ул. Логинова, 2б) и в новой части города (ул. Оломоуцкая, 9). Автобусы к парку «Гидростроитель» пойдут каждые 10 минут 27 июля с 18.00 до 19.00, обратно до парковок - с 21.30 до 22.30.

В день города 28 июля 2019 также будет две перехватывающих парковки: у «Магнит» на въезде в Волжский (ул. Логинова, 2б) и у «Ленты» в новой части (пр. Ленина, 313). Шаттлы к площади Ленина будут ходить 28 июля по расписанию: на концерт - с 18.00 до 19.00, обратно - с 22.00 до 23.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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