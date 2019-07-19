2019-07-19T17:24:39+03:00
Происшествия

На юге Волгограда поймали 33-летнего насильника

Мужчина находится под стражей
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Преступление случилось в Кировском районе Волгограда: 17 июля одна из местных жительниц обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Она сумела детально описать внешность подозреваемого. Негодяя поймали оперативно в те же сутки.

- Сотрудники вневедомственной охраны старший прапорщик Максим Морозов и младший сержант Евгений Донсков получили ориентировку на розыск мужчины, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении местной жительницы, после чего обнаружили и задержали подозреваемого по горячим следам, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Росгвардии.

Им оказался 33-летний мужчина, не имевший работы. После задержания возможного насильника передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования по факту поступившего заявления. Проводится проверка, по результатам которого будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День города в Волжском пустят бесплатные автобусы шаттлы
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Под Астраханью на видео попало целое озеро дохлой рыбы
На Хорошева делают ливневку для будущей дороги
Лоб в лоб: на трассе в аварии пострадали четыре человека
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль» с двойной выгодой
Елена Исинбаева блеснула фигурой на красной дорожке в Будапеште
На совещании Минпромторга РФ в Волгограде обсудили судьбу ВгТЗ
В Астрахани полицейских поймали на вымогательстве у контрабандистов икры
На скоростной ветке трамвая в Волгограде меняют рельсы
ПАО «Банк УРАЛСИБ» предлагает оплату услуг ЖКХ по единому лицевому счету в Мобильном и Интернет-банке
В Волгограде на пять дней перекроют движение по улице Володарского
В аэропорту Астрахани поймали грузчика, укравшего вещи пассажира
Под Волгоградом пройдет фестиваль православной культуры
Под Волгоградом чиновников заставили взять на баланс восемь бесхозных квартир
На ночную распродажу волгоградцев повезут дополнительные электрички
На полях под Волгоградом нашли еще 18 мигрантов-нелегалов
В Астрахани на трассе перевернулась иномарка: один погиб, двое и ребенок в больнице
В Волгоградской области еще пять УК-«пустышек» лишили лицензии
Пять районов Волгограда останутся без горячей воды в конце июля
Водитель с месячным стажем перевернулся на машине вместе с 17-летней подружкой