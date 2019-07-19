На юге Волгограда поймали 33-летнего насильника

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-19T17:24:39+03:00

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Преступление случилось в Кировском районе Волгограда: 17 июля одна из местных жительниц обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Она сумела детально описать внешность подозреваемого. Негодяя поймали оперативно в те же сутки.

- Сотрудники вневедомственной охраны старший прапорщик Максим Морозов и младший сержант Евгений Донсков получили ориентировку на розыск мужчины, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении местной жительницы, после чего обнаружили и задержали подозреваемого по горячим следам, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Росгвардии.

Им оказался 33-летний мужчина, не имевший работы. После задержания возможного насильника передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования по факту поступившего заявления. Проводится проверка, по результатам которого будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU