Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-19T17:17:27+03:00

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Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу кредитов по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Это дает возможность получить скидку в размере 10%.

Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить те, кто ранее не имел в собственности автомобиль. По программе «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики с двумя и более несовершеннолетними детьми. Главное условие этих программ - отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля, а также наличие у клиента водительского удостоверения.

Максимальная стоимость автомобиля в рамках программ – не более 1 млн. рублей. Кредит предоставляется в рублях на срок до 60 месяцев. Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости автомобиля.

Подробная информация о программах в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

(генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU