2019-07-19T17:25:06+03:00
Общество

Под Астраханью на видео попало целое озеро дохлой рыбы

Жуткие кадры рыбного мора сняли на камеру в Лиманском районе [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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И такая ситуация на многих астраханских водоемах. Фото Николая Мхитаряна.И такая ситуация на многих астраханских водоемах. Фото Николая Мхитаряна.
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Кадры, как из фильма-катастрофы: берег озера усыпан тысячами дохлых мелких рыбешек, тонны рыбы погибли в одночасье. Нет, это не фантастика, это жуткая реальность, которая сейчас происходит в Астраханской области. А на видео - озеро в Лиманском районе неподалеку от села Басы.

«Рыба дохнет, но ловить людям не разрешают. И мало того, что рыба вся погибла, так еще и скотину теперь напоить негде: от этой воды и животные дохнут», - написал автор этих кадров Николай.

Тонны дохлой рыбы в озере сняли на видео селяне Астраханской области.

«Это же настоящая экобеда», «Да, за такое сажать надо!», - возмущаются пользователи паблика, куда астраханец выложил это видео.

То, что ситуация на грани катастрофы, говорят и специалисты. Сотрудники Волжско-Камского филиала университета «КаспийНИРХ», уже давно трубят о критическом маловодье в 2019 году. По последним их данным, уровень воды в дельте Волги находится на отметке 236 сантиметров, что ниже среднемноголетней величины почти на метр. Добавила в ситуацию «ложку дегтя» и жара, которая установилась в Астраханской области в конце июня. Отсюда и замор рыбы.

Фото Николая Мхитаряна.

Фото Николая Мхитаряна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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