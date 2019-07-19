2019-07-19T17:11:13+03:00
Общество

На Хорошева делают ливневку для будущей дороги

В Дзержинском районе Волгограда строительство новой дороги начали с траншей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На улице Хорошева закладывают трубы для ливневки. Фото: мэрияНа улице Хорошева закладывают трубы для ливневки. Фото: мэрия
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На улице Хорошева в Дзержинском районе Волгограда разрыли глубокие траншеи. На днях подрядчик начал строить здесь новую дорогу, которая соединит булвар 30-летия Победы и Дворец водных видов спорта на улице 8-й Воздушной Армии. Начали большую стройку с прокладки ливневой канализации. Сейчас рабочие укладывают в траншеи трубы диаметром от 25 до 40 сантиметров. Общая протяженность системы водоотведения для дороги длиной 770 метров составит 1,3 километра.

По словам главного инженера компании-подрядчика Александра Гурского, новая ливневка будет принимать дождевые и талые воды со всей проезжей части, парковочных карманов, тротуаров и прилегающих площадок. Уходить все это будет в два локальных очистных сооружения, строительство которых тоже заложили в проекте. Там стоки будут очищаться от земли, песка и мусора.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, тяжелая спецтехника уже готовит и участок под основание дороги. Сначала здесь сделали геодезическую разметку. Теперь дорожникам нужно сделать дорожное «корыто», куда после уложат песок, гравий и щебень. Верхним слоем дорожного «пирога» станут два слоя асфальтобетона. Также подрядчику предстоит установить вдоль проезжей части фонари и привести в порядок прилегающую территорию.

Кстати, порадует новая дорога не только автомобилистов, но и пешеходов, и велосипедистов. Для них сделают новые тротуары и велодорожки площадью более десяти тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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