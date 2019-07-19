2019-07-19T15:34:38+03:00
Происшествия

Лоб в лоб: на трассе в аварии пострадали четыре человека

Столкнулись "Рено" и "Гранта"
Екатерина МАЛИНИНА
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Машины жестко "поцеловались"Машины жестко "поцеловались"Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сразу четыре человека пострадали в аварии в Октябрьском районе Волгограда. На дороге «встретились» те, кто направлялся в отпуск и те, кто из него возвращался. На 100 километре дороги Волгоград-Котельниково лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» из Чебоксаров и «Рено» из Знаменска. Кто виноват в ДТП сейчас выясняют сотрудники полиции. Пока известно, что в русской машине пострадал 16-летний подросток. У него перелом голеностопного сустава, тупая травма живота. Из «Рено» в больницу попали сразу трое: у водителя рваная рана правого колена, у его жены перелом правой руки, у восьмилетнего мальчика рваная рана лба и закрытая черепно-мозговая травма.

Водитель не справился с управлением и вылетеле в кювет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель не справился с управлением и вылетеле в кювет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одни иногородние попали в больницу на Саратовской трассе в Дубовском районе. Там 23-летний парень на «девятке» не справился с управлением и съехал сначала на обочину, а потом в кювет. В итоге пострадали две его пассажирки. 21-летняя девушка и 15-летняя школьница. Но травмы были несерьезными, поэтому от госпитализации они отказались. Водитель и пассажиры живут в Уфе.

А на Московской трассе 30-летний водитель "Газели" при повороте налево не убедился, что остальные машины не мешают маневру. В итоге в него врезалась «Лада Веста» с московскими номерами. 52-летний водитель не пострадал. В больнице оказалась только 22-летняя пассажирка с ушибленной раной головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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