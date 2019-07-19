Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль» с двойной выгодой

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-19T15:23:32+03:00

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Карта «Прибыль» - дает возможность получать вознаграждения по программе «УРАЛСИБ Бонус» - клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, их можно обменять на денежные сертификаты с кэшбэком до 3%. Порядок использования сертификатов указан на сайте www.bonus.uralsib.ru.

А также ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте – от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

Снятие наличных по карте от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка по РФ осуществляется без комиссии.

Если вы совершаете покупки на сумму от 1 тысячи рублей, либо минимальный остаток на вашем счете от 5 тысяч рублей в месяц, то обслуживания карты «Прибыль» для вас бесплатно.

Подробности узнайте в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU