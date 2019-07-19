2019-07-19T15:12:36+03:00
Спорт

Елена Исинбаева блеснула фигурой на красной дорожке в Будапеште

Олимпийскую чемпионку пригласили в Парламент Венгрии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Исинбаевой.Фото с личной странички Исинбаевой.
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Елена Исинбаева вновь сразила поклонников своим блистательным выходом. Причем на этот раз спортсменка шагала не по беговой, а по красной дорожке. Да еще где - в венгерском парламенте.

Еще пару дней назад олимпийская чемпионка корпела над учебниками в британском Кембридже, а сегодня уже гуляет по Будапешту. Правда, в Венгрию она приехала не отдыхать, а работать. Она отправилась туда в составе делегации от Олимпийского комитета России. Кстати, 19 июля ОКР и НОК Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании.

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Исинбаева сравнила здание парламента Венгрии с Кремлем
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- Укрепляем дружеские отношения через спорт, - написала Елена Исинбаева на своей страничке в инстаграме. - Кстати, во время встречи мы вспоминали в том числе и историю Второй Мировой войны. Радует, что мы можем говорить об этом сегодня и одновременно дружить.

А еще спортсменка похвасталась прекрасным видом из номера отеля. Но поклонникам Елены больше понравилось ее фото на красной дорожке в утонченном черном платье, очень подчеркивает ее прекрасную фигуру.

- А знаете, венгерский парламент немножко похож на Кремль. Ну, совсем чуть-чуть. Смотрите, какие красивые колонны в холле, - демонстрирует Елена внутреннее убранство парламента в своем сториз.

Понравилась Елене спортивная площадка в центре Будапешта, и церемония открытия Чемпионата мира по фехтованию, который стартовал 19 июля.

- Приятно удивил уровень организации моего пребывания в европейской спортивной столице. Всё было на высоте! А вот глазированные сырки в России вкуснее, - отметила спортсменка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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