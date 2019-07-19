2019-07-19T15:31:03+03:00
Общество

На совещании Минпромторга РФ в Волгограде обсудили судьбу ВгТЗ

В регион приехали замминистра Александр Морозов, руководители «Ростеха» и оборонных предприятий
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Совещание прошло в администрации области.Совещание прошло в администрации области.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В пятницу, 19 июля, в Волгограде прошло выездное совещание Минпромторга РФ. Замминистра Александр Морозов, директор департамента Дмитрий Капранов, глава региона, руководители госкорпорации «Ростех» и оборонных компаний обсуждали дальнейшую судьбу волгоградского тракторного завода и его возможные перспективы. Когда-то здесь выпускали миллионы тракторов и знаменитые танки Т-34. Сегодня от былого машиностроительного гиганта страны осталось лишь несколько цехов. Землю завода отдали под застройку. А небольшая уцелевшая после затяжного кризиса промплощадка принадлежит концерну «Тракторные заводы», входит в структуру«Ростеха» и работает на оборонку. Здесь выпускают бронетехнику для ВДВ. Обсуждали на совещании не только эти моменты, но и возможности производства на базе ВгТЗ «мирной» продукции.

Как отметил Александр Морозов, в Волгоградской области сосредоточено множество технологий и кадры, есть серьезный научный потенциал для производства современных материалов для машиностроения. Причем не только российского, но и зарубежного.

Руины Волгоградского тракторного завода.вгтз 2018 одно из оставшихся зданий

ИСТОЧНИК KP.RU

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