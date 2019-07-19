В Астрахани полицейских поймали на вымогательстве у контрабандистов икры

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-19T14:14:22+03:00

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В Астрахани на скамье подсудимых оказались сразу три сотрудника линейного отдела МВД России на транспорте: два «опера» и их начальник. Их поймали на вымогательстве. Стражи порядка пытались заработать на контрабандистах.

Как установили следователи, в апреле 2018-го начальник подразделения вызвал к себе подчиненных и поручил проверить информацию о контрабанде щучьей икры. Деликатес должны были отправить из Астрахани в Краснодар. «Оперы» нагрянули к контрабандистам как раз, когда коробки с икрой грузили в автобус. Они изъяли 100 банок с щучьей икрой, «предпринимателей» доставили в отделение полиции. Но заводить уголовное дело на них не стали, а попросили 100 тысяч рублей. За эти деньги пообещали вернуть товар и закрыть глаза на преступление. Причем сумма взятки полицейскими была согласована заранее с их начальником. При получении денег оперативных сотрудников и задержали.

37-летний «опер» заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и его уголовное дело рассматривали в особом порядке.

- Суд приговорил сотрудника транспортной полиции к 3,5 годам колонии строгого режима, а также лишил его права работать в правоохранительных органах в течение трех лет, - уточняют «КП-Волгоград» в Южной транспортной прокуратуре. - Уголовное дело в отношении остальных членов преступной группы суд еще рассматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU