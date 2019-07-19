На скоростной ветке трамвая в Волгограде меняют рельсы

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-19T13:21:39+03:00

Движение скоростных трамваев обещают не прерывать, менять рельсы будут по ночам и частями.

В ближайшие дни обновят участок между остановками «Больница №5» и «Автоцентр»

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В Волгограде скоростной трамвай перевозит ежедневно тысячи пассажиров. Нагрузка на эту ветку огромная, и периодическое ее обновление - вопрос не праздный. Сейчас специалисты МУП «Метроэлектротранс» как раз приступили в замене трамвайного пути на участке между станциями скоростного трамвая «Больница №5» и «Автоцентр». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

Заменят здесь все сто метров рельсов. Чтобы провести ремонт в максимально сжатые сроки, работы ведут одновременно две бригады. Причем основные работы стараются вести в ночное время, чтобы не перекрывать движение скоростного трамвая.

- Перекладка трамвайного полотна ведется поэтапно – небольшими участками. Демонтировав старые рельсы, специалисты сразу же укладывают на их место новые. Необходимые материалы к месту работ доставляет вагон-рельсотранспортер, - рассказывают на предприятии.

А в мэрии напоминают, что в этом году уже заменили два участка трамвайного полотна: в Дзержинском районе между остановками «Лицей №7» и «Жилгородок» уложили новую рельсошпальную решетку, а на маршруте трамвая №13 в Краснооктябрьском районе укладывают новые шпалы.

- От остановки «Экономико-технический колледж» до улицы Еременко сотрудники уложили порядка 100 новых шпал. Сейчас уплотняют балласт в межшпальном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU