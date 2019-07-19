В Волгограде на пять дней перекроют движение по улице Володарского
Для волгоградцев есть две новости. Первая - с сегодняшнего дня, 19 июля, в Центральном районе Волгограда начнут прокладку новой теплотрассы. Пройдет трубопровод поперек улицу Володарского. Его протяженность - 100 метров. Только есть одно «но»: проходит эта магистраль под проезжей частью. А значит, дорогу коммунальщикам придется перекопать. Но в администрации Волгограда заверяют, что перекопанный участок дороги восстановят.
- По окончании работ специалисты восстановят два слоя дорожного покрытия, в том числе с применением современного щебеночно-мастичного асфальтобетона. По окончании участок дороги будет находиться на гарантийном обслуживании у подрядной организации, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.
Вторая новость следует из первой: так как дорогу для теплотрассы перекопают, движение по улице Володарского на время перекроют.
В частности, с 19 часов 19 июля до 22 часов 24 июля будет перекрыт участок в границах от улицы Мира до улицы Коммунистической.
- Чтобы минимизировать неудобства для водителей, подрядная организация приступит к строительным работам в пятницу вечером и постарается максимально завершить работы в выходные дни, - говорят в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU