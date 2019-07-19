В аэропорту Астрахани поймали грузчика, укравшего вещи пассажира

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-19T12:26:10+03:00

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Воровство в аэропортах просто перерастает в какую-то эпидемию. Не успел отгреметь скандал в аэропорту Волгограда, где накрыли целую банду грузчиков, воровавших ценные вещи из сумок пассажиров, как аналогичный случай произошел в Астрахани. Правда, там на «горячем» поймали только одного сотрудника воздушной гавани.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Приволжском управлении на транспорте МВД России, в мае текущего года в полицию обратился мужчина, прилетевший в аэропорт Астрахани. Он заявил, что из его сумки пропали вещи. Сотрудники Астраханского ЛО МВД России на транспорте нашли вора достаточно быстро. Им оказался 36-летний грузчик воздушной гавани. Он, выгружая багаж, обратил внимание на приоткрытую сумку и не удержался от соблазна.

- И сумки он похитил туалетные принадлежности, парфюмерное средство и табачные изделия. Все это принес в раздевалку и спрятал в своем шкафчике. Сумма причиненного владельцу ущерба составила около 3000 тысяч рублей, - отмечают в транспортной полиции.

Похищенные веди владельцу вернули, грузчика с работы уволили, а полиция завела на него уголовное дело, которое с обвинительным заключением прокуратуры уже передали в суд. Грозит астраханцу до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU