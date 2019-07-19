Под Волгоградом пройдет фестиваль православной культуры

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-19T11:40:17+03:00

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В храме Петра и Павла хутора Лог Волгоградской области 15 сентября 2019 года пройдет традиционный XV фестиваль православной культуры. Праздник приурочили к 15-летию явления кровоточащей иконы Божией Матери «Казанская», находящейся в этом храме.

В программе - литургия, молебен перед иконой Божией Матери «Казанская», выступление творческих коллективов и общая трапеза. Заявки на участие в епархии принимают до 25 августа 2019 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской епархии, на фестиваль приедут авторы, исполнители, хоровые коллективы и ансамбли, чье творчество посвящено ценностям православия - нравственности, любви и патриотизму.

Традиционно в празднике примут участие верующие как из Волгоградской области, так и из разных уголков страны. За годы проведения фестиваля в хуторе Лог побывали гости из Подмосковья, Ставрополья и других регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU