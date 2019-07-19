2019-07-19T10:56:29+03:00
Общество

Под Волгоградом чиновников заставили взять на баланс восемь бесхозных квартир

А в поселении, тем временем, 12 семей стоят на очереди на жилье
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот как можно охарактеризовать ситуацию: есть в поселке брошенные бесхозные квартиры, которые пустуют и ветшают, и есть семьи, которые ждут жилье, но им эти квартиры не выдают? Это можно назвать только вредительством. Именно с такой ситуацией столкнулись сотрудники волгоградской прокуратуры, нагрянув с проверкой в Медведевское сельское поселение Иловлинского района. Закончилась эта проверка судом.

- В поселении есть восемь пригодных для проживания бесхозных квартир. Однако, местные власти ничего не сделали, чтобы принять эти квартиры на баланс. Тем временем, в поселении 12 местных жителей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, - поясняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием заставить чиновников поставить на учет восемь бесхозяйных квартир. Иловлинский райсуд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

- По мере вступления судебных решений в законную силу их исполнение будет взято прокуратурой Иловлинского района на контроль, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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