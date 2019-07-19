2019-07-19T10:50:48+03:00
Общество

На ночную распродажу волгоградцев повезут дополнительные электрички

В ночь с 20 на 21 июля 2019 в Волгограде назначат специальные электропоезда для шопоголиков
Светлана КИРИЛЛОВА
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Фото: Светлана КИРИЛЛОВАФото: Светлана КИРИЛЛОВА
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Дополнительные городские электрички пустят в Волгограде в ночь с 20 на 21 июля 2019 года специально для тех, кто захочет подольше остаться на распродаже в торговом центре. Ночные рейсы электропоездов пойдут по маршруту Шпалопропитка - Волгоград - Шпалопропитка. В эту субботу, 20 июля, электричка №6330 отправится по маршруту Шпалопропитка - Волгоград-1 в 21.45. К станции «Акварель» пассажиры приедут в 22.18. До конечной остановки Волгоград-1 поезд доберется в 22:34.

В обратную сторону ночью в воскресенье 21 июля по маршруту Волгоград-1 - Шпалопропитка любителей распродаж повезет электричка №6331. От вокзала она отправится в 0.04. Со станции «Акварель» поезд тронется в 0.20, а на Шпалопропитку приедет в 1.04.

Как пояснили «КП-Волгоград» в «Волгоградтранспригород», назначение «бонусных» электричек связано с проведением в ТРЦ «Акварель» белой ночи распродаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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