На полях под Волгоградом нашли еще 18 мигрантов-нелегалов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-19T10:34:41+03:00

Не все иностранцы оформляют патенты на работу, а значит, не платят налоги, что наказуемо. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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С очередной проверкой правоохранители на днях нагрянули на сельхозугодья Городищенского района Волгоградской области. В частности, на поля Котлубанского и Новонадеждинского сельских поселений. В совместном рейде участвовали не только участковые, но и сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД, коллеги из УФСБ и Пограничного Управления, а также оперативники угрозыска. Проверяли гастарбайтеров, которые приехали к нам на заработки. К счастью, преступников среди них не оказалось, а вот с документами не у всех порядок.

Так, у 18-ти мигрантов не оформлены патенты на работу, а еще 13 граждан среднеазиатских республик при въезде в Россию указали цель визита - частная, а на самом деле они ехали работать. Это нарушение также карается по закону. Всем им выписали штрафы - по 5 тысяч рублей каждому нарушителю.

- Админпротоколы составили и на фермеров, которые наняли этих нелегалов. По каждому административному делу также наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - По результатам проверок также завели 14 уголовных дел на жителей близлежащих к фермерским полям поселков, которые дали гастарбайтерам фиктивную регистрацию. Мигранты жили в бараках на поле, тогда как по документам - у селян в домах. За «липовую» регистрацию по закону грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU