В Астрахани на трассе перевернулась иномарка: один погиб, двое и ребенок в больнице

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-19T10:11:10+03:00

Иномарка на скорости перевернулась на трассе несколько раз. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Водитель не справился с управлением на дороге

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37-летняя женщина погибла от полученных травм сразу, еще двое взрослых и 2-летний ребенок - в больнице с многочисленными травмами - такой итог беспечного вождения и, как следствия, ужасной аварии. Произошло это смертельное ДТП в Астраханской области на трассе «Володарский - Кошеванка». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по Астраханской области.

Сообщение о перевернувшейся на трассе иномарке поступило в полицию примерно в десять часов утра 18 июля.

Водитель выжил, а его пассажирка погибла на месте. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы, еще у одной женщины медики диагностировали ушиб головного мозга, грудной клетки и конечностей. 2-летний мальчик, которого держали в поездке на руках, получил сотрясение головного мозга. Пострадавших доставили в больницы, - сообщают в ведомстве. - По факту смертельного ДТП проводится процессуальная проверка. Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Володарскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU