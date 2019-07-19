В Волгоградской области еще пять УК-«пустышек» лишили лицензии

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-19T09:44:40+03:00

Еще две управляющие компании - на очереди « на вылет»

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В Волгоградской области ушлые предприниматели открыли столько управляющих организаций «пустышек», которые существуют только на бумаге, что сотрудники Госжилнадзора уже который год наводят в этой сфере порядок. На днях вот по требованию жилищной инспекции лишили лицензии еще пять управляющих компаний. И это не предел.

- В этот же день на заседании лицензионной комиссии Волгоградской области принято решение об обращении в суд с исками об аннулировании лицензий еще двух управляющих организаций, - говорят в ведомстве.

Все эти компании не осуществляют никакой деятельности уже более полугода. А по закону этого факта достаточно, чтобы лишить УК лицензии.

- Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время судебные акты не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, - уточняют в Госжилнадзоре.

Что касается еще двух выявленных «компаний-пустышек», то специалисты инспекции подготовили соответствующие заявления в арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU