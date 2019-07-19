В Волгоградской области еще пять УК-«пустышек» лишили лицензии
В Волгоградской области ушлые предприниматели открыли столько управляющих организаций «пустышек», которые существуют только на бумаге, что сотрудники Госжилнадзора уже который год наводят в этой сфере порядок. На днях вот по требованию жилищной инспекции лишили лицензии еще пять управляющих компаний. И это не предел.
- В этот же день на заседании лицензионной комиссии Волгоградской области принято решение об обращении в суд с исками об аннулировании лицензий еще двух управляющих организаций, - говорят в ведомстве.
Все эти компании не осуществляют никакой деятельности уже более полугода. А по закону этого факта достаточно, чтобы лишить УК лицензии.
- Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время судебные акты не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, - уточняют в Госжилнадзоре.
Что касается еще двух выявленных «компаний-пустышек», то специалисты инспекции подготовили соответствующие заявления в арбитражный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU