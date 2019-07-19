2019-07-19T09:34:14+03:00
Недвижимость

Пять районов Волгограда останутся без горячей воды в конце июля

Отключат горячую воду с 22 - 25 июля 2019 на срок от 10 дней [график отключений]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Нет воды? Идите в баню.Нет воды? Идите в баню.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Волгограде продолжается сезон отключений горячей воды. Греть воду на плите и купаться в тазике в конце июля 2019 будут жители пяти районов города. Потерпеть неудобства придется от десяти до 14 дней. Самые масштабные отключения ожидаются с 22 июля в Тракторозаводском районе. Без горячей воды на 10 дней останутся жители 22 улиц, в том числе проспекта Ленина, улиц Льговской, Дзержинского, Жолудева, Дегтярева. В Краснооктябрьском районе горячей воды не будет также с 22 июля на улицах Ватутина, Курильской и Тарифной. Следующими эстафетную палочку примут жители Дзержинского района. На две недели с 23 июля отключат горячую воду на шести улицах в микрорайоне Семь Ветров, в том числе на бульваре 30-летия Победы. С 24 июля в Советском районе без горяченькой останутся жители более пятидесяти домов на Тулака. А с 25 июля остановят горячее водоснабжение в Красноармейском районе. Две недели купаться в тазике будут обитатели пяти улиц.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», отключения горячей воды в городе продлятся вплоть до октября. Они необходимы, чтобы подготовить городскую систему теплоснабжения к зиме.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде в июле 2019 года (адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU

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