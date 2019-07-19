2019-07-19T09:33:18+03:00
Происшествия

Водитель с месячным стажем перевернулся на машине вместе с 17-летней подружкой

Он превысил скорость
Екатерина МАЛИНИНА
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И водитель и его спутница попали в больницу.И водитель и его спутница попали в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла уже ближе к ночи в городе Николаевске. В гости к родственникам приехал 18-летний житель Екатеринбурга. Молодой человек в этот вечер был на «Киа Рио». Он только месяц назад сдал на права и решил покрасоваться перед знакомой девчонкой. 17-летняя девушка села к нему в иномарку и они помчались по дорогам Николаевска. Правда, далеко не уехали. Молодой человек слишком сильно жал на педаль газа – машина буквально летела по улицам. Но он не учел, что на асфальте довольно часто встречаются выбоины. На одной из них екатеринбуржец не справился с управлением, его снесло на правую обочину, а затем авто перевернулось в кювет.

И водитель и пассажирка попали в больницу с различными травмами. Им предстоит долгое время провести под присмотром медиков.

- Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники ГИБДД, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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