В центре Волгограда закрыли столовую с тараканами и токсичной гарью

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-19T09:27:28+03:00

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Столовая под названием «Пончик», которая расположена в доме №16 по улице Коммунистической в Волгограде, только с виду такая привлекательная. А вот для жителей многоэтажки, которым приходится соседствовать с этим заведением, жизнь превратилась в ад. Люди буквально задыхались от вони и гари, которая доносилась к ним из столовой. И опасность вовсе не преувеличена.

Как показала проверка, с которой по жалобе волгоградцев в заведение нагрянули сотрудники регионального Роспотребнадзора, нарушений здесь просто масса. Главное из которых - отсутствие отдельной системы вентиляции вне вентиляции жилого дома. Именно поэтому вся гарь и попадала в квартиры.

- В исследованных пробах воздуха в квартирах жильцов многоэтажки обнаружено превышение предельно-допустимой концентрации акролеина, - говорят в Роспотребнадзоре.

Для справки: акролеин - это альдегид, токсичный для человека.

Кроме того, инспекторы ведомства обнаружили в столовой тараканов. За такие нарушения сотрудники Роспотребнадзора потребовали в суде закрыть данное заведение, принадлежащего ООО КК «Геральд».

- Суд Центрального района согласился с доводами инспекторов ведомства и в качестве наказания закрыл столовую на 60 суток, - сообщают «КП-Волгоград» в вендомстве. Но при этом уточняют, что пока решение суда в силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU