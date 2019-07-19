2019-07-19T09:10:57+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на школьника упала судейская вышка

Мальчишка попал в больницу с сотрясением
Екатерина МАЛИНИНА
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Детей отвезли в больницы под присмотр медиков.Детей отвезли в больницы под присмотр медиков.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Родители 13-летнего школьника из Иловли отправили сына вечером 18 июля играть в волейбол на новенький стадион райцентра. Взрослые радовались, что сын с пользой для здоровья проводит время. Но около семи вечера им на телефон позвонили и сообщили, что сын угодил в больницу. Уже в приемном покое они выяснили, что травму их сын получил во время игры. На него упала судейская вышка. Врачи поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга.

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков. Следователям предстоит выяснить, была ли закреплена конструкция, техническое состояние не так давно построенного стадиона, был ли кто-то из взрослых в это время на арене.

Еще одно ЧП с ребенком произошло в Михайловке. 8-летний мальчишка залез на яблоню в собственном дворе. Но одна из веток под ним обломилась, и ребенок упал с высоты в несколько метров. При падении он получил сотрясение головного мозга и перелом предплечья. Сейчас школьник находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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