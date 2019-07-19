Под Волгоградом трактор свалился в овраг: водитель погиб

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-19T09:07:47+03:00

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Все беды на дорогах либо от нетрезвого вождения, либо от невнимательности. Вот только заканчивается это халатное отношение к управлению иногда очень плачевно. Вчера, 18 июля, в Волгоградской области погиб тракторист. Погиб по глупости. А ведь мужчине было всего 32 года.

Случилась эта нелепая трагедия в Нехаевском районе Волгоградской области. Селянин на своем тракторе «МТЗ 82» косил сено трех километрах южнее поселка Роднички. Правда, почему он это делал поздно вечером, сейчас выясняют правоохранители. Но именно этот фактор сыграл решающую роль. На часах было 23.00, когда тракторист по пути не заметил, как подъехал к крутому оврагу. А склон в балке крутой - минимум 45 градусов. Тяжелый трактор летел в овраг, кувыркаясь. Выскочить водитель из этого месива уже не смог.

- Водитель трактора от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU