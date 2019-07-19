2019-07-19T08:46:00+03:00
Общество

За полгода волгоградцам вернули 2,6 миллиона рублей за коммунальные услуги

В Госжилнадзор поступило более 17 тысяч жалоб
Наталья ГЛАЗУНОВА
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НЕ молчите, если считаете, что вам оказали некачественную услугу и неправомерно насчитали за нее.НЕ молчите, если считаете, что вам оказали некачественную услугу и неправомерно насчитали за нее.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Иногда суммы в платежках волгоградцев за коммунальные услуги удивляют не только потребителей, но и специалистов Госжилнадзора. В каждом случае специалисты жилищной инспекции разбираются отдельно, и, как итог, - за полгода волгоградцам вернули 2,6 миллионов рублей. Именно на такую сумму управляющие и ресурсоснабжающие организации выполнили людям перерасчет. В региональной Госжилинспекции говорят, что возвращенная сумма в два раза больше той, которую вернули волгоградцам за январь-июнь 2018-го.

Сложно сказать, надо этому радоваться или печалиться. Ведь жалоб от волгоградцев на некачественные услуги стало больше. Так, за первое полугодие специалисты ведомства рассмотрели более 17 тысяч обращений граждан. Правда, и эффект от жалоб положительный: потребители получили обратно свои деньги, а виновные понесли наказание.

Как уточняют в инспекции, за полгода они провели 6,9 тысяч контроль-надзорных мероприятий. особое внимание уделяли жалобам на внутридомовое газовое оборудование.

- Проведено свыше 1000 рейдов, обследовано более 8000 многоквартирных домов и владений, в том числе отнесенных к «группе риска», проведена разъяснительная работа с жильцами, - сообщают в Госжилнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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