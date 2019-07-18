2019-07-18T21:11:53+03:00
Происшествия

Больше 20 лет на четверых: в Астрахани в колонию отправили «осетровых» браконьеров

Ущерб, который астраханцы нанесли природе, оценили почти в 600 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В машинах браконьеров нашли тушки осетров, севрюги и белуги общим весом более 260 килограммов.В машинах браконьеров нашли тушки осетров, севрюги и белуги общим весом более 260 килограммов.
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Четыре астраханца, которые устроили бизнес на незаконном вылове и продаже осетровых рыб, отправили в колонию. Каждый из них, в зависимости от роли в банде, получил от 5 до 6 лет колонии общего режима. Такой вердикт им сегодня вынес Володарский районный суд Астраханской области.

Эту банду «бизнесменов-рыболовов» осенью 2017-го организовал житель Володарского района. Он предложил трем своим знакомым неплохо заработать. Один сетями на катере ловил ценную рыбу (которая, к слову, занесена в Красную книгу РФ), двое других - занимались перевозкой товара к месту сбыта, а сам инициатор банды взял на себя обязанности сопровождать груз и проверять наличие на их пути полицейских. По такой схеме они проработали чуть менее месяца. Но 24 октября 2017-го их остановили у развилки автодорог «Володарский-Зеленга-Цветное» Володарского района сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

- В машинах браконьеров нашли тушки осетров, севрюги и белуги общим весом более 260 килограммов. Ущерб федеральным рыбным запасам Российской Федерации оценили на сумму свыше 580 тысяч рублей, -напоминают в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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