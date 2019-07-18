2019-07-18T19:44:33+03:00
Происшествия

В Волжском вспыхнул пожар в ТРК «Планета лето»

Произошло короткое замыкание [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ТКР "Планета лето"Фото с сайта ТКР "Планета лето"
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Вечером 18 июля в Волжском вспыхнул пожар в торговом центре «Планета лето». Перепуганные очевидцы событий, которые увидели черные клубы дыма над зданием, тут же стали выкладывать фото и видео в соцсети. А вот для тех, кто находился внутри, было не до телефонов. Люди массово хлынули к выходу.

Пожар в торговом центре Волжского.

По словам очевидцев, посетителей и сотрудников центра уже начали эвакуировать, когда на место ЧП подъехали первые пожарные машины.

- Сообщение о возгорании поступило в 18.05. Загорелась крыша. К счастью, удалось быстро потушить, уже в 18.20 пожар был ликвидирован. Сгорело всего 5 квадратных метров кровли. никто не пострадал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание кондиционера.

В Волжском загорелась крыша ТРК "Планета лето".

К слову, это подтверждает и видео, которое успел снять житель близлежащего к ТРК дома. На кадрах видно, как искрит и загорается один из кондиционеров, расположенных на крыше здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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