2019-07-18T18:28:00+03:00
Происшествия

Астраханка зарезала фермера, украла у него 1,2 миллиона и сожгла тело вместе с домом

Женщина в порыве гнева нанесла 29 ударов ножом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Женщину судят по трем статьям и ей грозит большой срок в колонии.Женщину судят по трем статьям и ей грозит большой срок в колонии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Следователи СУ СК по Астраханской области завершили расследование жестокого убийства, которое произошло в октябре 2018 года в селе Бирючья Коса Лиманского района. Они доказали, что мужчина, тело которого нашли на пепелище сгоревшего дома, не погиб на пожаре, а его убили. И сделала это его 36-летняя знакомая.

Тело мужчины обнаружили пожарные. Но эксперты сразу обратили внимание на характер смерти селянина - он умер от ножевых ранений. На его теле насчитали 29 ранений в области туловища и шеи. Десять дней правоохранители искали убийцу. И нашли.

Как рассказала на допросе задержанная, в тот день между хозяином дома и ней разгорелась ссора. В порыве гнева астраханка схватила нож со стола и ударила обидчика. Когда поняла, что убила, нашли тайник, где мужчина хранил деньги, забрала 1,2 миллиона рублей, после чего подожгла дом и сбежала.

- Женщину обвиняют по трем статьям «убийство, кража, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». на данный момент следствием собрано достаточно улик, прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело передали в суд, - уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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