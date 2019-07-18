2019-07-18T18:10:34+03:00
Общество

Под Волгоградом зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Заболевшее животное обнаружили в Дубовском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Первая вспышка АЧС в регионе зафиксирована в поселке Петропавловский.Первая вспышка АЧС в регионе зафиксирована в поселке Петропавловский.Фото: Дмитрий Подгорчук
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На фоне жесткой критики работы волгоградской ветеринарной службы со стороны управления Россельхознадзора вдруг поступает сообщение о том, что в Дубовском районе Волгоградской области зафиксирована вспышка опасного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС). Очаг заболевания обнаружили в селе Петропавловка. Причем произошло это еще 12 июля.

В поселке установили карантин в радиусе пяти километров. В эту карантинную зону, к счастью, попали только два личных подсобных хозяйства, где разводят свиней.

Сегодня, 18 июля, на сайте администрации Волгоградской области появилось постановление, подписанное губернатором, о возмещении ущерба за изъятых у фермеров свиней.

К слову, надо сказать, это первый случай АЧС в Волгоградской области в этом году. Напомним, в 2018-м на территории региона было зафиксировано три таких случая. При этом, как уверяют в Россельхознадзоре, меры по ликвидации АЧС со стороны волгоградской ветслужбы были проведены с грубыми нарушениями.

СПРАВКА

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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