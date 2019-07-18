В Волгограде аферисты по липовому решению суда украли 150 тысяч со счета умершего старика

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-18T16:36:23+03:00

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С каждым годом аферисты придумывают все более изощренные уловки, как завладеть чужими деньгами. Так, в Волгограде неизвестный мошенник украл деньги со счета умершего дедушки при помощи «липового» исполнительного листа от приставов. Украл немало - 150 тысяч рублей.

Старик умер еще в 2012 году. Из наследников у него осталась только 83-летняя сестра. Но так получилось, что ей через суд пришлось доказывать родственные отношения с умершим, поэтому процедура оформления наследства затянулась на долгие годы. Когда же документы были оформлены и бабушка пришла в банк за деньгами, выяснилось, что на счету нет ни копейки.

Организовали проверку, и выяснили, что деньги со счета списали по исполнительному листу судебных приставов в пользу некоего мужчины. Дальнейшая проверка показала, что исполнительный лист завели по решению суда Красноармейского района. Вот только не было в этом суде никакого гражданского дела на этот счет. Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, приставам вручили поддельное судебное решение.

По данному факту следователи СО-8 СУ УМВД России по Волгограду завели уголовное дело по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Правоохранителям придется выяснить, замешаны ли в этом деле работники суда, приставы или другие лица. За расследованием дела следит прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU