В Волжском школьник едва не сгорел от игры с дезодорантом

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-18T16:17:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Спички - не игрушка. Этому учат детей с пеленок. Правда, не все этот урок запоминают. Тем более, в силу природного любопытства мальчишки и девчонки все любят проверять опытным путем. Например, как устроена дрель или будет ли гореть дезодорант. В Волжском в Детскую больницу Волжского поступил шестиклассник. У мальчишки были обожжены лицо, ноги, руки, тело. Ребенка поместили в реанимацию. Сейчас он находится на лечении и под постоянным наблюдением медиков.

Как выяснили следователи, в этот день ребенок решил изучить состав газа в дезодоранте. Он взял спички, зажег, затем «пшикнул» баллончик. Из него вырвалась огненная струя. Но мальчикане учел, что на нем были вещи из синтетики. Они очень быстро занялись огнем и начали пылать, причиняя мальчику неимоверную боль. На крики прибежали родные. Они сбили огонь и вызвали "скорую".

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU