Волгоградские аграрии собрали три миллиона тонн зерна

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-18T15:57:45+03:00

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В этот четверг, 19 июля, Андрей Бочаров провел рабочую поездку в Клетский район, во время которой губернатор поделился с аграриями хорошей новостью. Несмотря на непростые погодные условия, в Волгоградской области уже собрали три миллиона тонн зерна.

При этом в большинстве хозяйств региона уборка урожая в полном разгаре, так что и эта цифра - не предел. В том же Клетском районе обработано лишь 80% площадей, а это значит, что пятой части урожая только предстоит попасть в закрома. Поэтому логично, что селян по-прежнему интересуют такие вопросы, как увеличение объемов и качества производимой продукции и поддержка сельскохозяйственных предприятий в целом.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, за последние пять лет среднегодовой объем сбора зерна в регионе - не менее четырех миллионов тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU