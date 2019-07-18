Волгоградские аграрии собрали три миллиона тонн зерна
В этот четверг, 19 июля, Андрей Бочаров провел рабочую поездку в Клетский район, во время которой губернатор поделился с аграриями хорошей новостью. Несмотря на непростые погодные условия, в Волгоградской области уже собрали три миллиона тонн зерна.
При этом в большинстве хозяйств региона уборка урожая в полном разгаре, так что и эта цифра - не предел. В том же Клетском районе обработано лишь 80% площадей, а это значит, что пятой части урожая только предстоит попасть в закрома. Поэтому логично, что селян по-прежнему интересуют такие вопросы, как увеличение объемов и качества производимой продукции и поддержка сельскохозяйственных предприятий в целом.
Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, за последние пять лет среднегодовой объем сбора зерна в регионе - не менее четырех миллионов тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU