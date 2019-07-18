Бывшему главе волгоградского СК Музраеву следователи предъявили обвинение в теракте и незаконном хранении боеприпасов

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-18T15:47:22+03:00

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В Москве 18 июля следователи предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса генералу Михаилу Музраеву: террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

- Вину Музраев категорически отрицает, объективных доказательств его вины в деле нет. Если уж и квалифицировать эти инкриминируемые ему действия, то как обычное хулиганство, - сообщил ТАСС адвокат Михаила Кондуевича Владимир Семенцов. Это один из трех защитников обвиняемого.

Бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области сейчас находится в изоляторе Лефортово. В СИЗО он будет до 10 августа.

Напомним, бывшего главного следователя региона задержали 10 июня. Генерала подозревают в подготовке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. По версии следствия, именно он был главным заказчиком поджога дома главы региона в ноябре 2016 года. На него указал Евгений Ремезов, который поначалу был основным подозреваемым в этом деле. Он видел в лице губернатора помеху, которая не дает ему зарабатывать деньги на Центральном рынке. Устранить помеху он поручил своим помощникам, которые и пришли к дому Бочарова с канистрами.

В деле также фигурирует бизнесмен Владимир Зубков. Предприниматель сидит с Музраевым в одном СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU