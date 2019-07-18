В Волгограде студент хранил наркотики в томике Достоевского

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-18T15:19:06+03:00

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В Волгограде, наверно, впервые будут судить наркодилера-интеллигента. Этот 21-летний студент решил заработать на продаже наркотиков. Но при этом не нашел ничего лучше, чем хранить «гашиш» в томике Достоевского. Теперь, судя по грозящему наказанию, у него будет время еще и почитать этого писателя.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, в июне 2018-го студент нашел поставщика в интернете, стал получать от него оптовые партии, расфасовывать, делать «закладки» и сообщать координаты куратору. 5 ноября при попытке получить очередную партию наркотиков его поймали.

- После задержания «тайниках», которые он делал, а также в его квартире нашли всевозможные виды наркотиков - от ЛСД до гашиша. Основная часть приготовленных для сбыта наркотиков хранилась в книге Достоевского «Братья Карамазовы», - говорят в ведомстве. Расследование вели сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду.

- Свою вину парень полностью признал. Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU