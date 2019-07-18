В Волгограде начали сносить аварийный дом на Северном городке

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-18T15:28:54+03:00

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Дом №6 на улице Северный городок в Краснооктябрьском районе Волгограда давно «мозолит глаза» местным жителям. После того, как многоэтажку признали аварийной и жильцов расселили (а последняя семья уехала отсюда в 2018-м), этот дом стал притоном для бомжей и маргиналов. Несколько раз здесь случались пожары. Власти давно обещали снести развалины, но дело все откладывалось. И наконец-то сегодня, 18 июля, сюда пригнали технику.

- Место работ огородили. Первым делом, с помощью гусеничного экскаватора демонтируют несущие конструкции дома, затем техника разберет завалы. Всего для работ задействовано пять машин, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

Обещают развалить за несколько дней, после чего строительный мусор вывезут на полигон и разровняют территорию.

Напомним, эту многоэтажку признали аварийной еще в 2008 году. В 2016-м в мэрии Волгограда даже разработали инвестиционный проект, согласно которому на месте этих развалин предлагали построить современные высотки. Но дело опять замерло. И только в 2018-м аварийный дом расселили. Год дом стоял брошенным.

ИСТОЧНИК KP.RU