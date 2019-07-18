2019-07-18T14:53:46+03:00
Общество

Волгоградцы стали больше тратить в кафе и ресторанах

Такие данные за первое полугодие 2019 привел Волгоградстат
Светлана КИРИЛЛОВА
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В среднем на волгоградца приходится менее 500 рублей в месяц.В среднем на волгоградца приходится менее 500 рублей в месяц.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Волгоградстат регулярно анализирует ситуацию в сфере общественного питания. Согласно статистике за полгода с января по июнь 2019 года жители Волгоградской области потратили в кафе, ресторанах, закусочных и фаст-фуде на 2,9% больше, чем за тот же период года прошлого.

Цифра вроде бы небольшая, а с учетом инфляции съели горожане и того меньше. В итоге волгоградцы за прошедшие шесть месяцев выложили в разных кафе и столовых 6,9 миллиарда рублей. Если разделить эту сумму на количество жителей региона, а это 2,5 миллиона человек - получится всего 2760 рублей за полугодие, или 460 в месяц. Конечно, младенцы и пожилые волгоградцы в кафе не ходят, но при прочих равных наличие в семье студента или офисного сотрудника сохраняет статистику примерно на том же уровне.

Как пояснили «КП-Волгоград» специалисты Волгоградстата, 64,5% дохода общепита в регионе приходится на долю среднего и малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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