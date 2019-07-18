Мошенники отправили волжанку в полицию делать мэйкап сотрудницам

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-18T14:38:51+03:00

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У Остапа Бендера было примерно четыреста сравнительно честных способов отъема денег. У современных мошенников значительно больше. И как ни странно, чем абсурдней способ, тем легче человек попадается на удочку.

35-летняя волжанка вот уже несколько лет занималась мейкапом – делала женщин красивыми. Клиентов набирала через знакомых и соцсети, так что активно вела свои странички и в ВК и в Инстаграме. Именно через интернет к ней обратился мужчина. Он представился сотрудником полиции и спросил расценки на ее услуги. Девушка сначала удивилась современным нравам, мужчин она еще не красила. Но собеседник пояснил ,что «мейкапить» нужно не его, а коллег – женщин. У них в полиции Волжского проходит конкурс красоты среди прекрасных дам. И хотелось, чтобы женщины почувствовали себя королевами. Даже в такой суровой профессии хочется красоты.

Такому крупному заказу мастер обрадовалась. И даже по этому поводу одолжила клиенту пять тысяч рублей. Ну а затем запаслась красками, кисточками и прочими инструментами и с баулом отправилась в назначенное время в УМВД по городу Волжскому. Но в дежурной части с удивлением взирали на странную даму. Конкурс красоты? Не слышали. На всякий случай позвонили начальству – кто его знает, может с отставанием от графика 8 Марта решили отметить. Но и руководство было не в курсе.

В этот день волжанка в отделе полиции все же задержалась. Но не для того, чтобы наводить стрелки и пудрить носы, а чтобы писать заявление о мошенничестве. Преступников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU