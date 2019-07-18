Уехали в Волгоград и не вернулись: полиция разыскала заблудившую семью из Воронежа

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-18T14:12:21+03:00

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С заявлением о пропаже молодой пары с ребенком в полицию обратилась 68-летняя жительница Калачевского района Волгоградской области. Женщина рассказала, что к ней в гости из Воронежа приехала 34-летняя дочь со своим 46-летним мужем и 3-летним сынишкой. Погостили денек, а потом решили поехать в Волгоград, сходить на Мамаев курган и посмотреть другие достопримечательности города. Уехали они утром 10 июля. И пропали. Телефоны не отвечали, на связь они не выходили, и домой не возвращались. Бабушка и забила тревогу.

- С 14 июля, как поступило заявление, полиция приступила к поискам. Подключили сотрудников угрозыска, госавтоинспекции региона, а также всех районных подразделений области. Рассматривали сразу несколько версий: от той, что воронежцы могли просто заблудиться в нашем регионе, до ДТП и криминала, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Первым делом правоохранители проверили все ДТП за последние дни, которые происходили в нашем регионе и у коллег в соседних областях. Нигде в сводках воронежцев не было. В больницы указанные граждане тоже не поступали. Тогда стали искать по камерам наблюдения, и выяснили, что еще 10 июля машина «потеряшек» была замечена на дорогах сначала Средней Ахтубы и Ленинска, затем в Быковском районе и Палласовке.

Именно в Палласовке полицейские выяснили, что похожие по описанию люди, интересовались у местных жителей арендой жилья. Проследовали по их пути и нашли. Семья, как оказалось, все это время отдыхала в поселке Эльтон.

Когда к воронежцам нагрянули полицейские, супруги опешили. Они оправдывались, мол, в этой местности их сим-карты просто не работали, а они и думать не могли, что их кинутся искать.

Благо все обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU