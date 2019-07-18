Завкафедрой волгоградского вуза за деньги оформила «доктора наук»

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-18T14:32:51+03:00

Вот так и плодятся у нас липовые магистры и доктора наук. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В волгоградском вузе на взяточничестве попался еще один преподаватель. Причем не рядовой, а заведующая кафедры. Женщина за деньги помогала и диссертации защищать и докторские работы. Но за решеткой эти знания ей вряд ли пригодятся.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, женщина умудрилась фиктивно оформить коллеге «доктора наук». В августе 2018-го по просьбе своего знакомого преподаватель составила «липовый» протокол о том, что на заседании кафедры якобы рассмотрели и утвердили диссертационную работу. Этот пакет фиктивных документов отослали в такой же вуз Санкт-Петербурга, где педсовет единогласно утвердил решение присвоить автору работы научную степень «доктор наук».

Сотрудники регионального УФСБ вскрыли и другие махинации заведующей кафедры. Выяснилось, что за 20 тысяч рублей она помогла своему студенту написать и даже защитить магистерскую диссертацию. Выпускник благополучно получил «пятерку» за «свой» труд.

- На педагога завели уголовное дело по двум статьям «взятка» и «служебный подлог». Свою вину она полностью признала. Сейчас следователи собирают доказательную базу. Кроме того, они направили в адрес Высшей аттестационной комиссии письмо о необходимости рассмотреть вопрос о лишении волгоградки ученой степени «доктор наук», - уточняют в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU