2019-07-18T13:27:19+03:00
Общество

В Горьковке снова появился бесплатный доступ к фонду диссертаций РГБ

Теперь волгоградским студентам и ученым не придется ездить за «теорией» в Москву
Светлана КИРИЛЛОВА
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Горьковка предоставит доступ к базам данных РГБ.Горьковка предоставит доступ к базам данных РГБ.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В середине июля волгоградская Горьковка обрадовала своих читателей: в библиотеке снова появился доступ к фонду диссертаций Российской государственной библиотеки имени Ленина. Теперь волгоградские студенты и ученые смогут бесплатно просматривать здесь оцифрованные материалы с компьютеров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете культуры, для работы с материалами необходимо обязательно предварительно записаться. Сделать это можно по телефону (8442) 33-11-48, а также по электронной почте otdelelektron@yandex.ru. Оставить заявку можно и в самом электронном читальном зале на четвертом этаже библиотеки имени Горького.

В Горьковке волгоградцам предоставят доступ как к диссертациям и авторефератам, так и к более чем 4,5 миллиона полных текстов книг, патентов и периодики. Просматривать материалы можно бесплатно, а вот их копирование и распространение запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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