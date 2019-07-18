В Горьковке снова появился бесплатный доступ к фонду диссертаций РГБ
В середине июля волгоградская Горьковка обрадовала своих читателей: в библиотеке снова появился доступ к фонду диссертаций Российской государственной библиотеки имени Ленина. Теперь волгоградские студенты и ученые смогут бесплатно просматривать здесь оцифрованные материалы с компьютеров.
Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете культуры, для работы с материалами необходимо обязательно предварительно записаться. Сделать это можно по телефону (8442) 33-11-48, а также по электронной почте otdelelektron@yandex.ru. Оставить заявку можно и в самом электронном читальном зале на четвертом этаже библиотеки имени Горького.
В Горьковке волгоградцам предоставят доступ как к диссертациям и авторефератам, так и к более чем 4,5 миллиона полных текстов книг, патентов и периодики. Просматривать материалы можно бесплатно, а вот их копирование и распространение запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU