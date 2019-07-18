Проверки на дорогах: в Волгограде пассажиров возили с неисправными тормозами и без огнетушителя

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-18T12:35:16+03:00

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В Волгограде очередной рейд от ГИБДД. На этот раз сотрудники госавтоинспекции проверяют общественный транспорт. 14 июля на трассе дотла сгорел автобус, чудом ,никто не пострадал. Причина ЧП – недовлетворительное техническое состояние. Чтобы подобное не повторилось и вышли на дороги полицейские.

Уже с утра они убрали с рейса опасный для жизни пассажиров «Волгобас». В машине были неисправны тормоза, не было тахографа, огнетушители свалены в кабине и не работают, приборная панель находилась в полуразобранном состоянии с оголенными проводами. Также были в кабине бутылки с нефтепродуктами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/720915" frameborder="0"></iframe> Опасный автобус возил пассажиров.

Пассажиров «Грачи-Волгоград» пересадили на другой транспорт, ну а на водителя и должностные лица составлены административные протоколы. Владельцам направили предписание об устранении недостатков.

Огнетушители оказались неисправными.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Автобус перевезли на спецстоянку. Рейд продлится до конца дня, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU