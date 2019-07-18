2019-07-18T12:35:16+03:00
Общество

Проверки на дорогах: в Волгограде пассажиров возили с неисправными тормозами и без огнетушителя

ГИБДД проводит внеплановую проверку безопасности общественности транспорта
Екатерина МАЛИНИНА
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Автобус эвакуировали на спецстоянку.Автобус эвакуировали на спецстоянку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде очередной рейд от ГИБДД. На этот раз сотрудники госавтоинспекции проверяют общественный транспорт. 14 июля на трассе дотла сгорел автобус, чудом ,никто не пострадал. Причина ЧП – недовлетворительное техническое состояние. Чтобы подобное не повторилось и вышли на дороги полицейские.

Уже с утра они убрали с рейса опасный для жизни пассажиров «Волгобас». В машине были неисправны тормоза, не было тахографа, огнетушители свалены в кабине и не работают, приборная панель находилась в полуразобранном состоянии с оголенными проводами. Также были в кабине бутылки с нефтепродуктами.

Опасный автобус возил пассажиров.

Пассажиров «Грачи-Волгоград» пересадили на другой транспорт, ну а на водителя и должностные лица составлены административные протоколы. Владельцам направили предписание об устранении недостатков.

Огнетушители оказались неисправными. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Огнетушители оказались неисправными.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Автобус перевезли на спецстоянку. Рейд продлится до конца дня, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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