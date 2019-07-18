Проверки на дорогах: в Волгограде пассажиров возили с неисправными тормозами и без огнетушителя
В Волгограде очередной рейд от ГИБДД. На этот раз сотрудники госавтоинспекции проверяют общественный транспорт. 14 июля на трассе дотла сгорел автобус, чудом ,никто не пострадал. Причина ЧП – недовлетворительное техническое состояние. Чтобы подобное не повторилось и вышли на дороги полицейские.
Уже с утра они убрали с рейса опасный для жизни пассажиров «Волгобас». В машине были неисправны тормоза, не было тахографа, огнетушители свалены в кабине и не работают, приборная панель находилась в полуразобранном состоянии с оголенными проводами. Также были в кабине бутылки с нефтепродуктами.
Опасный автобус возил пассажиров.
Пассажиров «Грачи-Волгоград» пересадили на другой транспорт, ну а на водителя и должностные лица составлены административные протоколы. Владельцам направили предписание об устранении недостатков.
Огнетушители оказались неисправными.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
- Автобус перевезли на спецстоянку. Рейд продлится до конца дня, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU